Il Chelsea sorride | Koulibaly va all’Al Ahli | Inter superata dall’Arabia

Leggi su inter-news

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ill’ha spuntata e puòre perché è fatta per Kalidou: chiusa definitivamente la possibilità di vederlo in prestito all’(vedi QUI). CHIUSURA ? L’ha provato a chiedere in prestito Kalidoual, ma il club inglese ha risposto di no dal momento che ha sempre preferito monetizzare. Cosa che ora accadrà perché è ormai tutto fatto per il passaggio del difensore. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, domani ci sarà la chiusura per il passaggio in Arabia Saudita del difensore.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...