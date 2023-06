Il Capo della Polizia di Stato a Nettuno per il giuramento di oltre 482 nuovi agenti

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 22 giugno 2023)– Presso l’Istituto per Ispettori disi è tenuta questa mattina, il 22 giugno 2023, la commovente cerimonia deldel 221° corso di formazione per allievie del 19° corso per allieviTecnicidi. Quest’ultima formazione è stata riservata ai “familiari di vittime del dovere”. Durante l’evento sono stati ricevuti diversi riconoscimenti ai partecipanti. La cerimonia è stata aperta dall’ingresso degli allievi in formazione, accompagnati dalla musicaBandadi. Il momento più emozionante èsegnato dalla solenne recita deldi fedeltà alla Repubblica, al quale ...