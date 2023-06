E con quella libertà mentale di tenere sempre i confini ben aperti, pertrasformarela comunità in settarismo, la Nazione in nazionalismo....avremmo immaginato fino a qualche tempo fa, ma che potrebbe accadere a breve. Nella serata di ieri Elon Musk ha sfidato il collega di Meta, Mark Zuckerberg, in un cage match e quest'ultimose ...Garcia è un allenatore esperto, ha vinto in Francia con una squadrafavorita e ha dimostrato a Roma che sa far giocare bene a calcio. Ora subentra in un progetto vincente eè facile. Gli ...

Il 5G non si è mai fermato. È l'Italia che è rimasta indietro la Repubblica

Eppure i sudditi non hanno mai smesso di considerare come la vera «regina» Carolina di Monaco, peraltro molto più presente agli impegni di corte, fino a qualche tempo fa, della cognata. Ma ormai da ...L’attrice e regista ci spiega come «presenza, costanza e affetto» siano per lei gli ingredienti alla base di un concetto che «di tradizionale, oggi, non ha proprio niente»: «Promuovo la libertà nelle ...