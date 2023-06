Il 15 luglio eleggeremo il nuovo presidente | la svolta in Forza Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Antonio Tajani ha annunciato cheha deciso di convocare il consiglio nazionale per il 15 di. "Si svolgerà a Roma edilche rimarrà in carica fino al congresso nazionale. Lo abbiamo deciso durante la riunione dei tre gruppi parlamentari. Lo spirito è unitario", ha detto il ministro degli Esteri e vicedi FI all'uscita da Montecitorio. "C'è spazio per tutti. C'è la disponibilità a coinvolgere tutta la classe dirigente a cominciare dai presidenti di Regione e sindaci ai parlamentari, per preparare i grandi eventi che abbiamo davanti", ha aggiunto Tajani.