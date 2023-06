I social al posto della scuola | l’incidente di Roma e le colpe di chi ha esaltato i like come alternativa all’istruzione

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 giugno 2023) Accade, in un giorno di giugno, anno domini 2023, che quattro ragazzi causino la morte di un bambino mentre sono al volante di un’auto che non potrebbero nemmeno guidare con l’unico intento di mostrarsi suie fare soldi. Qualcuno obietterà che si tratta di un caso più unico che raro, e cioè di quattro semplici cretini. In realtà, nella loro beata demenza, quei quattro ragazzi sono lo specchio riflesso di una società che si crogiola nella esaltazione dell’apparenza, dei, dei soldi fini a se stessi. Sì, perché nel Paese dove tutto è il contrario di tutto, i quotidiani e le tv che negli ultimi anni hanno contribuito a creare il mito di TikToker, YouTuber, influencer e Ferragni-aoggi sono gli stessi e i primi a scagliarsi contro quei quattro ragazzi reclamando giustizia e pene straordinarie. Viene dunque da chiedersi, ...