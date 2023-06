I loschi affari del Chelsea con i club sauditi | cosa c’è dietro i maxi trasferimenti pagati da Pif

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Nei primi anni Duemila, quando il videogioco manageriale calcistico Football Manager si chiamava ancora Scudetto e non esisteva alcun editor per costruirsi la propria rosa preferita in partenza, esisteva un trucco per sistemare le finanze. Bastava creare un allenatore fittizio a partita in corso, metterlo a capo di una squadra facoltosa, effettuare la operazioni desiderate per poi farlo dimettere e ritirarsi dal calcio. In Inghilterra ilè accusato di fare lo stesso giochetto, ovviamente in maniera più articolata, scaltra e complessa rispetto al gioco targato Sports Interactive. Soprattutto, sempre ai confini delle regole, abile nel trovare ogni piega, ogni zona grigia nel sistema normativo che regola inel mondo del calcio. Lo aveva già fatto a gennaio spendendo la cifra record di 369 milioni di euro sul mercato e poi diluendo la ...