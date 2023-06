I grillini in silenzio per la commemorazione del Cav E negano la diretta

Alla richiesta di minuto dida parte del presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, per Silvio Berlusconi gli esponentie un eletto tra le fila del Partito democratico, ......fronte alle parole di Beppe Grillo (ha invocato le 'brigate di cittadinanza') è rimasta in... Ecco dunque spiegata la sua presenza a fianco del Movimento 5 Stelle a Roma: Elly vuole i, ...Chi ci dice che queste deisiano 'Brigate' che poi non sconfinano in qualche cosa di più ... che dicono Che fanno Come stigmatizzano Nulla,, nessun commento! Eh già, sono entrambi '...

"Strumentalizzazione". Ennesimo sgarbo dei grillini verso il Cav in ... ilGiornale.it

Sanzioni ai pentastellati che avevano occupato la Giunta per le elezioni. Il M55 protesta: «Le hanno comunicate prima alla stampa» ...Redistribuzione delle ricchezze, reddito di cittadinanza e conversione ecologica. L'estate militante di Schlein è un mix di attacchi al governo, ambiguità politiche e iniziative distanti dalla realtà ...