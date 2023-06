I dispersi del Titan sono naufraghi di prima classe

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 22 giugno 2023) C’è un’imbarcazione in difficoltà in mezzo al mare. A 640 chilometri di distanza dall’isola canadese di Terranova, nel nord dell’Atlantico, il sottomarinoè disperso. Si, com’è nomale e giusto che sia, attivati tutti i soccorsi da giorni. Per i ricchi spariti a bordo delcopertura mediatica e super soccorsi. Le migliaia di migranti annegati invecesolo numeri Una vera e propria armata internazionale di navi e aerei, quella che sta cercando l’imbarcazione di OceanGate, la compagnia proprietaria del sommergibile, con cinque persone a bordo. L’operazione di ricerca e soccorso è mastodontica. Un robot subacqueo scandaglia ogni metro. Giornali e televisioni ogni ora raccontano tutto quello che c’è da raccontare. Sappiamo chi, sappiamo che lavoro fanno, ...