I Coldplay omaggiano Pino Daniele al ritmo di ‘Napule è’

(Di giovedì 22 giugno 2023) Nella serata di ieri, 21 giugno 2023, la celebre rock band britannica si è esibita sul palco dello Stadio Maradona di Napoli, cantando un brano in memoria del cantautore italiano scomparso nel 2015. L'articolo proviene da DireDonna.

in concerto allo stadio Maradona di Napolila città, prima tappa italiana del loro tuour, cantando 'Napule è' di Pino Daniele . Il tributo è di quelli che non lasciano indifferenti. ...Ancora una volta isi sono mostrati una potente macchina da live, capaci di mettere in scena uno spettacolo convincente e affascinante. Questa sera la band replica a Napoli e poi si ...approfondimento, Chris Martin alla scoperta di Napoli con Dakota Johnson FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Musica I concerti più attesi del 2023: daia ...

I Coldplay conquistano Napoli e omaggiano Pino Daniele Vanity Fair Italia

I Coldplay in concerto a Napoli omaggiano Pino Daniele. Le ultime dal mondo televisivo con Marco Salaris di TvBlog.