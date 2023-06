I Coldplay omaggiano Pino Daniele al ritmo di ‘Napule è’

Per il resto, che dire: sono i. La Scala del Calcio è strapiena fino all'ultimo posto per un evento sold out da mesi. Il palco è gigantesco, con due schermi circolari a lato e i colori che ...Ogni città ha la sua canzone. Lo sanno bene iche dopo l'omaggio a Napoli e a uno dei suoi più amati cantautori - Pino Daniele - al concerto di Milano hanno voluto celebrare la città meneghina con 'O mia bela Madunina'. La canzone, ...Scheda artista:TAGS Chris Martin ,, Concerti La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...

