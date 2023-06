Huawei Petal Maps | arriva la versione wearable

(Di giovedì 22 giugno 2023) Navigazione phoneless sui nuovi smartwatch della serieWATCH 4 grazie alla. Da ora è possibile spostarsi da un luogo all’altro toccando semplicemente il device che si porta al polso Per la prima volta,offre la modalità di navigazione phoneless su smartwatch con la nuova serieWATCH 4 che include due modelli,WATCH 4 eWATCH 4 Pro, entrambi dal design premium adatto per sport indoor e outdoor e disponibili suStore.WATCH 4 Pro presenta la cassa in titanio di grado aerospaziale, con il quadrante ricoperto da vetro sferico in zaffiro che resiste ai graffi e valorizza l’eleganza dell’orologio.WATCH 4 ...

Inoltre, spiega, la nuova versioneMaps Wearable consiglia in maniera intelligente il percorso migliore da intraprendere in bicicletta o camminando grazie all'esclusivo algoritmo di ...La nuova versioneMaps Wearable suggerisce in modo intelligente il percorso migliore da intraprendere, sfruttando l'esclusivo algoritmo di multi - path planning di. I dati diMaps ...Tuttavia, non ti preoccupare, perché potrai comunque condividere la tua posizione sfruttando l'appMaps , che può essere definito come un alter ego di Google Maps, ma sviluppato da. Una ...

Per la prima volta nella sua storia, Huawei ha deciso di offrire la modalità di navigazione phoneless su smartwatch con la serie Huawei Watch 4 disponibile anche inItalia e che include due modelli, ...