Highlights e gol Francia-Italia 2-1 | Europei Under 21 2023 VIDEO

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la prima giornata della fase a gironi degli21 in corso di svolgimento in Romania. I transalpini partono meglio e sbloccano la partita grazie ad un meraviglioso colpo di tacco di Kalimuendo. Ma i ragazzi di Paolo Nicolato reagiscono e trovano il gol del pareggio con una pennellata di Tonali che trova Pellegri, l’attaccante del Torino con un grande colpo di testa sigla la rete del pareggio. Nel secondo tempo due incredibili decisioni arbitrali penalizzano e non poco la Nazionalena: fallo di mano netto di Kalulu dentro l’area di rigore transalpina non visto dall’arbitro, era un rigore sacrosanto. E qualche minuto più tardi Okoli viene fermato irregolarmente in mezzo al campo ...

Un'ottima Inghilterra batte 2 - 0 la Repubblica Ceca nella prima giornata degli Europei Under 21 2023. Dopo un primo tempo combattuto i ragazzi di Carsley trovano il vantaggio al 47 con Ramsey. ...Il video deie deglidi Germania - Israele , match valevole per la prima giornata degli Europei Under 21 2023 in corso di svolgimento in Romania. Inizio di partita con la formazione tedesca che ...Player of the Match : Olexiy Kashchuk (Ucraina) Guarda gliVedi di pi La Spagna inizia ... Alla fine, però, il forcing della Spagna dà i suoi frutti e arrivano iin rapida successione di ...

Qualificazioni Euro 2024, gol e highlights: vincono Belgio, Norvegia e Portogallo Sky Sport

Norvegia - Cipro 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quarta giornata del Gruppo A di Qualificazioni Euro 2024.Germania - Colombia highlights e gol, ecco le immagini dell'amichevole. I Cafeteros si sono imposti con il risultato di 0-2, in rete Cuadrado ...