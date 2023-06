GP Olanda | MotoGP | programma e diretta tv da Assen

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tutto pronto per l’appuntamento alla “Cattedrale” della moto. La pista diè complessa, difficoltosa da domare, ma tanto emozionante da percorrere. Lo sanno benissimo i centauri del Motomondiale 2023 che nei Paesi Bassi si daranno battaglia per salire sui tre gradini più desiderati della contesa. Francesco Bagnaia proverà a vincere il GPdi: il primatista della graduatoria è a caccia di un nuovo allungo, mentre Jorge Martin e Marco Bezzecchi tenteranno di accorciare sul pilota ufficiale di Ducati, attuale campione del mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere. GP: tutti gli appuntamenti della classe regina (Credit foto – pagina Facebook)VENERDÌ 23 GIUGNOOre 08.25-08.45, MotoE, Prove libere 1Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1Ore ...

2023 - GP Assen: cosa aspettarsi Il circuito di Assen in- sede dell'ottavo appuntamento della2023 - è un tracciato poco impegnativo per i freni che esalta le due ruote ...Pecco Bagnaia, leader del Mondiale die campione del mondo in carica, dopo il secondo posto nel Gp di Germania ha volto lo sguardo verso la gara di Assen, in: "Siamo all'ultima gara prima della lunga pausa estiva e pertanto, ...Mancheranno invece nel GP d'altri due piloti spagnoli della HRC, come Joan Mir e Alex Rins , ancora alle prese con i loro infortuni. Nel team ufficiale Repsol , il campione del mondo 2020 Mir ...

Alyoska Costantino | Il Motomondiale si appresta ad affrontare il proprio terzo weekend di gare consecutivo, chiudendo in bellezza il triple-header di giugno ...Nel weekend del 23-25 giugno torna il Motomondiale 2023 e lo farà sul celebre tracciato di Assen, in Olanda. Su una delle piste più iconiche del calendario, i centauri dovranno trovare con celerità il ...