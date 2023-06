Gosens-Union Berlino | c’è la svolta? Ricevuta un’offerta ufficiale!

(Di giovedì 22 giugno 2023) Occhio agli sviluppi per Robin. Il tedesco dell’Inter piace tanto all’, che ha inviato una proposta ufficiale al giocatore OFFERTA ? Può entrare nel vivo la trattativa perall’. A rivelarlo Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland. Nel suo tweet, il giornalista esperto di mercato ha spiegato di come il club tedesco abbia inviato una proposta ufficiale a, che ci starebbe pensando. Il laterale dell’Inter, al momento in vacanza, si è preso del tempo per riflettere e nei prossimi giorni darà la sua risposta. Quanto all’Inter, non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale dai tedeschi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

1 L'Berlino su, una pista anticipata da calciomercato.com e che ora trova conferme anche in Germania. Secondo Kicker, il club tedesco vuole formalizzare un'offerta in prestito con obbligo di ...In particolare negli ultimi giorni si è fatto vivo l'interesse dell'Berlino. Robin(Lapresse) - calciomercato.itLa squadra tedesca si starebbe avvicinando alla cifra richiesta dall'Inter ...INTERBERLINO - Dopo circa un anno e mezzo, Robinpotrebbe dire addio all' Inter . L'esterno tedesco era approdato dall'Atalanta, e ora potrebbe tornare in Bundesliga. Su di lui ci ...

Inter, Gosens è un obiettivo dell'Union Berlino. Colloqui in corso con l'esterno sinistro TUTTO mercato WEB

L’Union Berlino fa sul serio per Robin Gosens: presentata l'offerta al giocatore. L'Inter ancora non ha ricevuto offerte ...Dopo la delusione per la sconfitta in finale di Champions League, l'Inter sta programmando il suo futuro: Giuseppe Marotta dovrà lavorare sodo sin da subito per consegnare a Simone Inzaghi una rosa co ...