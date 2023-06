Gosens | non solo Germania | spunta una nuova pretendente – CdS

Leggi su inter-news

Quello di Robin Gosens resta un nome caldo nel mercato in uscita dell'Inter: oltre alla Bundesliga, con l'Union Berlino in pole position, il Corriere dello Sport riporta anche l'inserimento di un club inglese. Non solo Bundesliga per Robin Gosens, che resta un nome caldo in uscita per l'Inter. Sull'esterno tedesco, oltre all'interessamento già noto dell'Union Berlino, piomba infatti una squadra inglese. Si tratta del Bournemouth, che vorrebbe portare il nerazzurro in Premier League. Una trattativa che per i nerazzurri sarebbe una boccata d'ossigeno e permetterebbe di incassare le risorse utili a sbloccare anche il mercato in entrata. Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno