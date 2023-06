Gosens | accordo raggiunto con l’Union Berlino! Non ancora con l’Inter

(Di giovedì 22 giugno 2023)haunconBerlino per il suo trasferimento. Il giocatore gradisce la destinazione soprattutto dopo la qualificazione in Champions League da parte del club. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, non èstatol’con– Tutto fatto tra Robine Union Berlino. Il giocatore pronto a ritornare a casa in Germania, alBerlino che tra l’altro la prossima stagione disputerà la UEFA Champions League. Da limare solo gli ultimi dettagli personali, ma è praticamente tutto fatto. Mancal’tra il club tedesco e. Nuovi ...

piace in Germania. Lukaku vorrebbe fare lo stesso, ma il suo cartellino è del Chelsea che, ... Al momento l'offerta è bassa, ma unè possibile. L'uscita del buon Marcelo consentirebbe a ...Secondo la stampa francese, nella notte il club ha raggiunto uncon il tecnico spagnolo, ... c'è Vicario Nerazzurri per tutti: offerte concrete anche per Brozovic e, sondaggi per Barella ......questa vicenda araba è il Sassuolo che aspetta solo il momento di dare forma e sostanza all'... ma per l'Inter è inamovibile: a sinistra cederàLeggi i commenti Calciomercato inter : ...

Inter, Romano conferma: “Gosens-Union, c’è accordo: ma distanza tra club” fcinter1908

L'Inter ha intavolato una trattativa con l'Union Berlino per il trasferimento di Robin Gosens nella sessione estiva di calciomercato ...L'Inter ha deciso di blindare Dimarco, ma lo stesso destino non toccherà a Robin Gosens, l'altro laterale di sinistra. L'ex Atalanta lascerà i nerazzurri quest'estate, nonostante la sua ultima stagion ...