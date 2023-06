Golf | DP Tour Germania | Edoardo Molinari in testa dopo il primo round

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il maltempo inrallenta ildel BMW International Open, ma non l’avanzata di. Nel torneo del DP World, il cui giro di apertura è stato sospeso anzitempo per pericolo di fulmini, con un parziale in 66 (-6) colpi, frutto di otto birdie e due bogey, l’azzurro, vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup di Roma, guida la classifica provvisoria insieme al francese Adrien Saddier e al giapponese Rikuya Hoshino. Alclub München Eichenried (par 72), buon avvio pure per i romani Renato Paratore e Filippo Celli, entrambi 20/i con 69 (-3) davanti al vicentino Guido Migliozzi, 48/o con 71 (-1). Cinque birdie e due bogey per Paratore, due eagle, tre birdie, due bogey e un doppio bogey per Celli, che ha alternato prodezze ad errori. ...

L'asset del nuovo golf mondiale. La svolta è già iniziata: tutte le novità Sky Sport

