(Di giovedì 22 giugno 2023) In archivio il primo round del BMWsul percorso delclub München Eichenried, a Monaco di Baviera, in Germania. Inizio scoppiettante per, che al termine delle18guida la classifica provvisoria. Per lui il punteggio recita -6, ottenuto grazie ad otto birdie a fronte di due bogey. Straordinarie in particolare le seconde nove, in cui i birdie sono stati ben cinque. A sporcare la carta lo sfortunato i bogey della buca dieci e della buca otto, entrambi causati da un tee shot impreciso che ha complicato l’avvicinamento alla bandiera. Insieme a lui comandano la classifica il francese Adriened il giapponese Rikuya, autori di due ...

...Nucera ed Umberta Gibellini su Porsche 911 RS oltre a Massimo Giudicelli con la VolkswagenGTI ... proseguendo con Luca Prina Mello e Simone Bottega su2022 Tii che annunciano battaglia con la ...ProgrammazioneInternational Open in diretta su Sky e NOW Giovedì 22 giugno dalle 12.30 alle 18: prima giornata, Sky Sporte NOW Venerdì 23 giugno dalle 12.30 alle 18: seconda giornata, Sky ...Sono quattro gli italiani al via al 'International Open', il torneo del DP World Tour in programma dal 22 al 25 giugno al Golfclub München Eichenried di Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Guido Migliozzi, parteciperanno anche ...

Golf, BMW International Open 2023: Edoardo Molinari in testa dopo le prime 18 buche, con lui Saddier e Hoshino OA Sport

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il DP World Tour fa tappa in Germania dove, dal 22 al 25 giugno, si giocherà il BMW International Open. A Monaco di Baviera, saranno quattro gli azzurri in gara: Guido ...il BMW International Open, giunto alla 34^ edizione, in programma a Monaco di Baviera da giovedì 22, a domenica 25 giugno. Tutte le quattro giornate del torneo andranno in onda in diretta su Sky Sport ...