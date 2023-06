“Gli youtuber non hanno chiamato subito l' ambulanza” | testimonianza bomba

(Di giovedì 22 giugno 2023) Si apre un nuovo scenario nelle indagini che i magistrati stanno portando avanti riguardo al caso dell'incidente fatale per il piccolo Manuel. Proprio nel giorno dei suoi funerali è emerso che, il 14 giugno scorso, "nessuno dei cinquedei 'TheBorderline' che viaggiavano nella Lamborghini noleggiata avrebbe provato immediatamente a chiamare l'". Quantomeno per tentare un salvataggio estremo del bambino ormai in fin di vita, nella Smart guidata da Elena Uccello. Questo quanto riportato dal Corriere della Sera, che aggiunge poi che la mamma e la sorellina erano ancora bloccate nelle portiere della loro auto dopo il violento impatto. E comunque anche loro parecchio malconce, dato che sono finite all'ospedale in codice rosso. Questo atteggiamento di Matteo Di Pietro e degli altri dovrà essere certificato durante il futuro sviluppo delle ...

... agli sponsor e " il dubbio resta fino a prova contraria " agli stessi. Il canale YouTube dei Theborderlineideatori del canale lo definiscono (parole loro) un metodo per offrire ai ...Leggi Anche'The borderline' non potevano guidare il Suv: l'associazione nazionale autonoleggiatori fa il punto sulle norme Il nodo da sciogliere è relativo alla 'sfida' da postare poi ...... che prima di essere deglisono dei ventenni i cui destini saranno decisi dalle aule di ... viene predisposto il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi al volante e l'obbligo per...

Vito Loiacono è uno degli youtuber dei TheBorderline finito sulle cronache per l'incidente di Casal Palocco in cui è morto un bimbo ...