Gli youtuber non chiamarono i soccorsi dopo la tragedia | Quattro sbandati

(Di giovedì 22 giugno 2023) Nessuno dei ragazzi che erano a bordo della Lamborghini ha allertato il 118il tragico schianto con la Smart. La procura nomina un consulente per sciogliere ogni dubbio sull'incidente. I genitori dell'indagato: "Non avremo pace"

Incidente a Casal Palocco, l'indiscrezione choc: «Gli youtuber non hanno chiamato i soccorsi» leggo.it

Cos’è successo davvero nell’incidente di Casal Palocco in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, di appena 5 anni Il ventenne Matteo Di… Leggi ...Oltre alla dinamica dell'incidente di Casal Palocco (Roma), i magistrati vogliono accertare se - come pare da una prima analisi dei cellulari - nessuno degli youtuber sul Suv abbia telefonato per ...