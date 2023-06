Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di giovedì 22 giugno 2023) La morte di Silvio Berlusconi lascia in eredità anche un riposizionamento all'interno dello scacchiere italiano. Ecco glidi politica sulledidegli italiani, fotografati dopo la scomparsa del fondatore di Forza Italia, uno dei pilastri della maggioranza che sostiene il governo di Giorgia Meloni L'ultimoo è: Tecné per Mediaset del 21 giugno FdI - 29,6% (-0,4% rispetto al 7 giugno) Pd - 19,7% (-0,1%) M5S - 15,2% (-0,2%) F Italia - 11,5% (+2,6%) Lega - 8,5% (-0,4%) Azione - 3,5% (-0,5%) Italia Viva - 2,5% (-0,5%) SWG per Tg La7 del 19 giugno 2023: FdI - 28,9%% (+0,2% rispetto al 12 giugno) Pd - 20,5% (+0,3%) M5S - 16% (-0,4%) Lega - 9,1% (+0,3%) FI - 7,2% (-0,1%) Azione - 3,7% (-0,2%) Verdi e Sinistra - 3,2% (-0,2%) Italia Viva - 2,9% (-0,1%) Dire-Tecnè del 16 ...

Entrambi mi dicono subito: "Non possiamo dirtelo adesso, e sai perché Perché non sono mai... "Sì, quella ci sarà! Posso dirti che sicuramente tutte le hit principali deglianni ci saranno...sondaggi ci danno come seconda forza del centrodestra, quindi il messaggio che arriva è assolutamente positivo". LE INDAGINI DELLA PROCURA SU DONATO TOMA E LA SUA GIUNTA Il governatore ...... il Vaticano fa sapere di aver trasmessoatti in suo possesso alla Procura di Roma . Ci sono ... Neglimesi l'attenzione sul caso è tornata alta. Non solo per la serie prodotta da 'Netflix', ...

Gli ultimi appunti di Silvio Berlusconi con l'appello a Zelensky: far tacere le armi e cedere le zone delle repubbliche ... Open

Berna, 22.06.2023 - Dall’inizio della guerra in Ucraina è aumentato notevolmente il numero di terreni disseminati di mine e proiettili inesplosi. Il DDPS aiuta l’Ucraina a far fronte a questa sfida e ...Berna, 22.06.2023 - Il Consiglio federale vuole abbreviare le procedure per la pianificazione e la costruzione di grandi impianti per l'impiego delle energie rinnovabili. L'obiettivo è il rapido incre ...