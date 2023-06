Gli effetti della monetizzazione di Twitter per l’informazione e non solo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 22 giugno 2023) «Dobbiamo pagare le bollette in qualche modo!non può basarsisugli inserzionisti pubblicitari. Che ne dici di otto dollari?». Era il novembre del 2022, Elon Musk aveva da poco preso ufficialmente il controllo die così cercava di “vendere” a Stephen King l’idea di una versione del social a pagamento. In poco più di sei mesi è successo di tutto, dentro: molti inserzionisti sono scappati e c’è una nuova CEO apposta per richiamarli, la maggior parte dei dipendenti è stata cacciata e l’azienda sta tagliando su tutto ­– anche sugli affitti, che non paga da mesi. Una delle novità di maggiore impattogestione Musk rischia però di essere il nuovo regolamento sull’API del sito. Per API si intende l’application programming interface, la piattaforma che permette in generale a ...