Glamorous | recensione della serie tv Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 22 giugno 2023) La, 2023. Creata da: Todd Strauss-Schulson. Cast: Kim Cattrall, Miss Benny, Graham Damian Terriquez, Matt Rogers, Ricardo Chavira, Joel Kim Booster. Genere: Commedia, drammatico. Durata: 40 minuti ca./10 episodi. Dove lo abbiamo visto: su. Il 22 giugno ha segnato il ritorno di Kim Cattrall – la Samantha Jones di Sex and the City – sugli schermi: lo stesso giorno in cui Max ha fatto debuttare la seconda stagione di And Just Like That, sequel di SATC,ha rilasciato i 10 episodi ditv che vede proprio la Cattrall nei panni di una magnate del make-up. Sebbene le similitudini tra i due prodotti in cui recita Cattral potrebbero essere tante,non è assolutamenete un clone...