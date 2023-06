Giulia Stabile | il compleanno dei 21 anni «circondata d' amore» ma senza Sangiovanni | l' indizio che conferma la crisi

(Di giovedì 22 giugno 2023)ha festeggiato i suoi 21e lo ha fattodagli amici e dai suoi cari, ma in molti hanno notato l'asdel compagno Sangiov. Da qualche giorno si parla di una...

e Sangiovanni si sono lasciati Dopo lo scoop di Alessandro Rosica (Investigatore Social) si è unito anche il compleanno della ballerina, festeggiato distante dal cantante che, proprio ...Nessun happy ending per la bellissima favola d'amore tra la ballerinae il cantante Sangiovanni . Dopo più di due anni, le star di Amici 20 hanno infatti deciso di separarsi, prendendo strade diverse e mettendo fine ad una relazione che aveva fatto ...Da un po' di tempo circolava la voce secondo la qualee Sangiovanni erano in profonda crisi e che ormai la loro storia d'amore era giunta al capolinea. Entrambe le parti non hanno mai smentito né confermato l'indiscrezione, anzi hanno ...

"Amici Full out", Giulia Stabile ha dimenticato Sangiovanni Ecco l'indizio durante l'intervista doppia con Isobel TGCOM

Giulia Stabile ha festeggiato i suoi 21 anni e lo ha fatto circondata dagli amici e dai suoi cari, ma in molti hanno notato l'assenza del compagno Sangiovanni. Da qualche giorno si parla di una crisi ...Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui Giulia Stabile e Sangiovanni abbiano deciso di mettere fine alla loro storia ...