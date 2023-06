Giornata mondiale della foresta pluviale

(Di giovedì 22 giugno 2023) Oggi e' la creato dalla Rainforest Partnership nel 2017 per celebrare l'importanza per il pianetaplubiale e la necessita' di proteggerla. La ...

La società biofarmaceutica Incyte è anche protagonista di una campagna di sensibilizzazione promossa in occasione delladella Vitiligine: "Sì, ho accettato la mia Vitiligine ma non ...Oggi e' ladella foresta pluviale creato dalla Rainforest Partnership nel 2017 per celebrare l'importanza per il pianeta della foresta plubiale e la necessita' di proteggerla. La foresta ...Non per niente, la recenteper la sicurezza alimentare ha dedicato uno dei suoi tre temi alla contaminazione dei prodotti alimentari . Aggiungiamo poi il fatto che l'estate è alle ...

Giornata mondiale del rifugiato, Mattarella: “Il senso di umanità e il rispetto per la Carta impongono… Il Fatto Quotidiano

Direttore Responsabile: Giuseppe Cellura Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L.(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha deposto fiori presso la tomba del Milite ignoto alle mura del Cremlino in occasione della Giornata della memoria ... Unione Sovietica durante la ...