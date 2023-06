Giornata mondiale della Foresta Pluviale | sensibilizzare alla protezione delle foreste nel mondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 giugno 2023) La primaè stata istituita nel 2017 da Rainforest Partnership con l’obiettivo die incoraggiare azioni atte a proteggere lepluviali del. La sopracitata è un’organizzazione ambientale statunitense che si batte per la tutela e il ripristinopluviali attraverso la collaborazione con le comunità locali dell’America Latina e la sensibilizzazionepopolazione. La: funzioni e caratteristiche Lepluviali si trovano in diverse zone del pianeta, come quelle equatoriali, caratterizzate da elevati tassi di umidità. Gli ...