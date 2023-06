Giochi Europei | Minisini e Ruggiero d’oro nel nuoto artistico del Duo Tecnico Misto

(Di giovedì 22 giugno 2023) Cracovia – Arriva la prima medaglia italiana e la prima medagliadel Team Tricolore ai. E lo fa dai campioni mondiali edin carica Giorgioe Lucreziaa Cracovia. Nella competizione all’Acquatics Centre di Oswiecim, appena terminata, gli Azzurri hanno vinto la gara nel Mixed Duet Technical con 242.3599 punti. Argento per gli spagnoli Emma Garcia Garcia e Dennis Gonzalez Boneu (216.5867), bronzo per i britannici Beatrice Crass e Ranjuo Tombin (203.4916). Una cinque cerchi a livello europeo: “Questi giorni sono incredibili, a cominciare dalla divisa con i cerchi olimpici, un’emozione bellissima”, ha dichiarato, come riporta coni.it. L’Azzurro si è esibito con la ...

EUROPEAN GAMES - Gli azzurri partivano da un grado di difficoltà di 28.900, decisamente alto. Minisini e Ruggiero sono stati in grado di confermarlo, ricreando ...