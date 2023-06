Giochi Europei Cracovia 2023 oggi | giovedì 22 giugno | programma e italiani in gara

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ile gliin22, ai, che si svolgeranno fino al 2 luglio a, in Polonia. Seconda giornata di gare che assegna le prime medaglie di questa edizione della competizione multisport. In chiave Italia, fari puntati soprattutto sul duo del nuoto artistico composto da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero e il Team Event di tuffi, passando per tiro a segno, canoa velocità e molto altro. Di seguito, ilodierno delle specialità olimpiche deidicon tutti gli azzurri e le azzurre al via....

A Bari infatti si giocheranno ottavi e quarti di finale dei prossimi Campionati, quindi ...nostra presenza in Puglia aiuterà anche il territorio in proiezione della 20ª edizione deidel ...Il padel alla conquista dei2023, con le Olimpiadi nel mirino. 'Per noi è una emozione indescrivibile essere aidi Cracovia, è un giorno storico. Per il padel essere per la prima volta parte di una ...La cerimonia d'apertura all'Henryk Reyman Municipal Stadium ha aperto ufficialmente Cracovia - Malopolska 2023 , terza edizione dei. Con Odette Giuffrida e Mauro Nespoli a sventolare la bandiera tricolore, l' Italia Team ha sfilato tra gli applausi per 24esima tra le 49 squadre (48 Paesi più il team dei rifugiati ...

I Giochi Europei 2023 sono scattati martedì 20, ma è da giovedì 22 giugno a domenica 2 luglio che a Cracovia, in Polonia, nel complesso verranno assegnati 253 titoli in undici giorni, anche se la Ceri ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DEI GIOCHI EUROPEI DI OGGI Il calendario competo dei Giochi Europei 2023 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata ...