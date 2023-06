Giochi Europei 2023 | tutte le medaglie dell’Italia nella prima giornata

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sono nove levinte dall’Italiadi gare ai. Gli Azzurri collezionano due ori, due argenti e cinque bronzi. Dal nuoto artistico, al kumite, fino all’arrampicata e alla canoa. l’Italia Team sale sul podio in diversi sport. Di seguito levinte Oro Nuoto artistico: Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, duo misto Canoa velocità: Canoa sprint, C2 500m uomini, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini Argento Tuffi: 3 metri 10 metri a squadre miste, Sarah Jodoin Di Maria, Lorenzo Marsaglia, Chiara Pellacani, Eduard Timbretti Gugiu Karate: Erminia Perfetto, Karate, kumite -50kg donne Bronzo Tiro sportivo: carabina 10m aria compressa, squadre miste, Danilo Dennis Sollazzo e Sofia Ceccarello Paolo Monna, Tiro sportivo, pistola 10m ...

