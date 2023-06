Gestione del personale | un’azienda su tre si affida ancora ai file Excel

(Di giovedì 22 giugno 2023) Analisi Jobtech: 4 aziende su 10 non usano software per ladel, solo il 26% digitalizza ladell'engagement Risorse Umane, la sfida per il digitale èlunga: se è vero che alle HR delle aziende, soprattutto quelle più grandi, oggi viene chiesto di trovare velocemente le persone giuste e di rendere più efficaci le attività produttive, il digitale è una risorsa preziosa, seppur non sfruttata a sufficienza. Un’indagine condotta da Jobtech (https://jobtech.it), l’agenzia per il lavoro di nuova generazione, su un panel di responsabili Risorse Umane di PMI italiane, ha permesso di scoprire come il 38% delle aziende non usi alcun software o piattaforma didele nel 31% dei casi l’unico strumento sia. L’indagine, ...

Analisi Jobtech: 4 aziende su 10 non usano software per lapersonale, solo il 26% digitalizza ladell'engagement Risorse Umane, la sfida per il digitale è ancora lunga: se è vero che alle HR delle aziende, soprattutto quelle più grandi, ...Secondo Teslarati , le intenzionimarchio di Elon Musk potrebbero essere più chiare... Sicuramente una soluzione di questo tipo, per la ricarica di tutti i giorni, potrebbe rendere la......PER RAGGIUNGERE I PARCHEGGI - Tutte le informazioni sulla prenotazione edei parcheggi sono disponibili sul sito Parkforfun che ha attivato tre parcheggi a pagamento: Aeroporto, via...

Corso di formazione 'Privacy e Gestione del personale'-Agenda Federprivacy

Più sicurezza a Salerno: verranno istallate nuove telecamere in undici comuni salernitani. Sono state approvate le proposte progettuali ...Analisi Jobtech: 4 aziende su 10 non usano software per la gestione del personale, solo il 26% digitalizza la gestione dell'engagement ...