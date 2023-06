Gestione del personale | un’azienda su tre si affida ancora ai file Excel

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) – Risorse Umane, la sfida per il digitale èlunga: se è vero che alle HR delle aziende, soprattutto quelle più grandi, oggi viene chiesto di trovare velocemente le persone giuste e di rendere più efficaci le attività produttive, il digitale è una risorsa preziosa, seppur non sfruttata a sufficienza. Un'indagine condotta da Jobtech (https://jobtech.it), l’agenzia per il lavoro di nuova generazione, su un panel di responsabili Risorse Umane di PMI italiane, ha permesso di scoprire come il 38% delle aziende non usi alcun software o piattaforma didele nel 31% dei casi l’unico strumento sia. L’indagine, condotta su 500 tra titolari d’impresa e responsabili Risorse Umane di piccole e medie aziende italiane, ha permesso di scoprire come ladel ...