La squadra di Mathijssen non è andata oltre lo 0 - 0 contro l'Olanda al debutto, la formazione di Svanadze ha superato 2 - 0 il Portogallo. Ora si gioca: fischio d'inizio sabato alle 18. De Ketelaere e compagni hanno bisogno di vincere per recuperare punti in classifica.

Georgia-Belgio, il pronostico: il segno Gol è quotato 1.91 La Gazzetta dello Sport

Ecco il quadro completo. Gruppo A Belgio U21-Olanda U21 0-0; Georgia U21-Portogallo U21 2-0. Gruppo B Ucraina U21-Croazia U21 2-0; Romania U21-Spagna U21 0-3. (ANSA).Uefa Europei Under 21 2023 in Romania e Georgia diretta Rai Sport, Fischio d'inizio della 24esima edizione dell'Europeo Under 21 (diretta Rai), di scena in Romania e Georgia. Sipario sabato 8 luglio.