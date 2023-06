Gentile | «Sono l’unico ct al mondo mandato via per aver ottenuto risultati storici mai più raggiunti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 giugno 2023) Avvenire intervista Claudio, l’ex campione deldell’82 ed ex ct che con l’Under 21 nel 2004 vinse l’ultimo titolo europeo e ai Giochi di Atene anche l’ultima medaglia (bronzo) olimpica. A settembre compie 70 anni. Da circa 19 anni non allena più.commenta: «La mia vita è fatta di primati sempre un po’ particolari. Nessuno ad esempio ha mai scritto che in quella Nazionale campione deldell’82 ero“meridionale titolare”. Così come penso di essere statoselezionatore alvia perdei, per giuntae da allora mai più. Troppo no?».rivendica il fatto che ...