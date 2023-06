Genoa | colpaccio Mateta

La Juventus sogna ilCasadei , appena laureatosi capocannoniere e miglior giocatore dei Mondiale Under 20. Con ... Il centrocampista è corteggiato daa Salernitana , con i campani che ...L'Hellas vince lo spareggio con lo Spezia,dei sardi a Bari firmato PavolettiSono ... 90'+4 Pavoletti (C)SERIE A 2023/24: Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Frosinone,, ...... allorché il Parma battè (2 - 0 al Dall'Ara, dopo ilrossoblu al Tardini firmato Tare) il ... quella che farà compagnia al sorprendente Frosinone e al blasonato, guidati rispettivamente ...

Mercato Genoa, colpaccio a centrocampo: Gilardino pesca da ... Footballnews24.it

Massimo Coda è il re delle promozioni ed in Serie B lo sanno tutti. Questo ovviamente sta portando molte società ad interessarsi del giocatore che lascerà il Genoa dopo una ...Juventus, sondaggio deciso per Casadei: potrebbe arrivare in prestito dal Chelsea o rientrare come contropartita nell'affare Vlahovic ...