Gazzetta – Newcastle su Tonali | il Milan aspetta | l’offerta

(Di giovedì 22 giugno 2023) 2023-06-21 11:40:59 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: La proposta è allettante, da almeno 8 milioni a stagione. I Blues osservano interessati sullo sfondo. Decisiva la volontà di Sandro Bianchin-Frosio 21 giugno –O La storia del giorno nel mondo del calciomercato è la passione del Newcastle per Sandro Tonali. Un'operazione nata negli ultimi giorni e decollata ieri. Il Newcastle cerca due centrocampisti per la stagione del ritorno in Champions League e ha puntato forte sul numero 8 del Milan. Il Milan non ha ricevuto offerte scritte vincolanti ma il messaggio è arrivato e l'idea degli inglesi è chiara anche al Milan: il Newcastle è pronto a spendere 50-60 milioni, cifra che nelle prossime ore può aumentare.

Il calciomercato estivo del Milan potrebbe aprirsi con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Sui social, i tifosi milanisti si interrogano tra ansia e speranza. La Gazzetta dello Sport scrive che il Newcastle è una squadra in ascesa: giocherà la Champions e punta ad alzare ancora l'asticella. Il Newcastle fa sul serio e, dopo essersi visto respinta l'offerta iniziale di circa 50-60 milioni, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, oggi a Milano sarebbe sbarcato nientemeno che il presidente del Newcastle.

La cessione di Tonali al Newcastle per 70 milioni più 5 di bonus sarà la più remunerativa della storia del Milan superando quella di Kakà al Real Madrid per 67 milioni di euro. Sandro Tonali potrebbe finire in Premier League. Quello che solo pochi giorni fa sembrava impossibile, oggi può davvero diventare realtà. L'interesse del Newcastle è concreto, come lo sono i soldi messi sul piatto.