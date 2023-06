GAMeC celebra l’anno della Capitale della Cultura con due mostre dal respiro internazionale | Vivian Suter e Rachel Whiteread

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 giugno 2023) Bergamo. Da una parte un impatto di colori, grandezze, immagini ed energia, dall’altro una scelta per certi versi più metafisica ed essenziale, che gioca la partita del tutto sulla dicotomia dell’esserci e non esserci. C’è di certo che i due scrigni dicheha regalato alla città di Bergamo, nella sua sessione estiva, hanno veramente dell’incredibile. Diverse per natura ma uguali per accento artistico e per, valenza che certo non poteva mancare nele che si sente sulla pelleGalleria d’Arte Moderna diretta da Lorenzo Giusti. Una doppia, anzi tripla presentazione, quella andata in scena nella ...