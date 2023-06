Al termine della Riunione dei Ministri dell'del, tenuta oggi a Pune, l'UNESCO, l'OCSE e l'UNICEF, insieme con la Presidenza indiana, hanno presentato il Rapporto finale dei lavori. Tra le buone pratiche sono state messe in grande ...Oggi, 22 giugno, il ministro dell'e del Merito Giuseppe Valditara ha partecipato alin India. Il capo del dicastero di Viale Trastevere ha illustrato i temi sui quali si è confrontato con altri omologhi e politici ...Il Ministro dell'e del Merito, Giuseppe Valditara, è attualmente in India, in occasione deldedicato all'. Secondo quanto riferito dal Ministro su Twitter, l'obiettivo è dibattere su come potenziare le opportunità formative per i giovani di tutto il mondo. 'Ilè l'occasione ...

G20 Istruzione in India, Valditara: «Vogliamo educare alla libertà e alla centralità del lavoro» leggo.it

Al termine della Riunione dei Ministri dell’Istruzione del G20, tenuta oggi a Pune, l’UNESCO, l’OCSE e l’UNICEF, insieme con la Presidenza indiana, hanno presentato il Rapporto finale dei lavori. Tra ...Oggi, 22 giugno, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha partecipato al G20 in India. Il capo del dicastero di Viale Trastevere ha illustrato i temi sui quali si è confrontato ...