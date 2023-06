Futurama torna 10 anni dopo e parla di vaccini e tv in streaming Dal 24 luglio su Disney+

(Di giovedì 22 giugno 2023)10un nuovo tuffo nel futuro.sta perre con un’undicesima stagione. L’appuntamento è insudal 24, con nuovi episodi ogni settimana. La serie animata per adulti di Matt Groening e David X. Cohen riporta il cast originale al completo e promette di mantenere lo spirito satirico intatto. I 10 episodi inediti sono adatti a tutti: i nuovi spettatori infatti potranno iniziare la serie da qui, mentre i fan di lunga data avranno le risposte che aspettavano da un decennio, tra cui gli sviluppi dell’epica storia d’amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy. Nel frattempo c’è una nuova ...

... 23 agosto 2023 " Black Mirror " - Stagione 6 A quattro anni dall ' ultima stagionela ...non ancora annunciato il numero degli episodi Quando esce " Full Circle" 13 luglio 2023 "" ......showrunner dell'adattamento che vede protagonista Justina Machado nel ruolo di una donna che...(Disney+, 24/7) Tecnicamente non è una nuova serie, bensì il ritorno atteso per anni di un ...Nuovi episodi settimanali disu Disney+ Le attese dei fan soddisfatte:ritorna con l'undicesima stagionecon episodi inediti dopo una lunga pausa Il cast originale ...

Futurama torna dopo 10 anni: l'undicesima stagione dal 24 luglio Fanpage.it

Buone notizie per i fan di Futurama: Disney+ ha annunciato che l’undicesima stagione debutterà in Italia lunedì 24 luglio con nuovi episodi ogni settimana ...