Furia Mourinho dopo la squalifica Uefa | scrive a Boban | “Lascio con effetto immediato Uefa Football Board”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Josèrinuncia, con, all”. L’allenatore della Roma, il giornola maxidi quattro giornate inflitta proprio dall’ente che governa il calcio europeo per il burrascoso finale di Europa League con il Siviglia, ha scritto una lettera a Zvonimir. “Nel ringraziarvi per l’invito che mi avete rivolto a far parte dell’, mi dispiace informarvi che, con, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo – si legge nella lettera – Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più e ho sentito ...

E poi quell'addio didegno di una sceneggiatura hollywoodiana'. I preparativi per finale ... E gli altri 'Chalanoglu è una, soprattutto quando scende in campo contro il Milan. Barellino ...Offesa, aggredita, minacciata nei suoi affetti più sacri, sommersa dallae dall'arroganza d'... E dovrebbero urlare giocatori e allenatori; anzi no, loro fanno solo danno… vero...La Premier League è una: "Siamo scioccati e inorriditi dalle inaccettabili offese e dall'aggressione verbale subita dall'arbitro Taylor e dalla sua famiglia", si legge in un comunicato ...

Furia Mourinho dopo la squalifica Uefa, scrive a Boban: "Lascio con ... SPORTFACE.IT

Il direttore di gara di Siviglia-Roma, bersagliato dai giallorossi per il match di Budapest, è diventato l'idolo della tifoseria laziale ...Lo Special One insulta l'arbitro e coinvolge anche il presidente della commissione arbitri Uefa: squalifica in arrivo