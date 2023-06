Frodi dei bonus | in Campania sequestri per 1 | 3 miliardi di euro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe indagini svolte dalla Guardia di Finanza in, dal 1 gennaio 2022 al 31 maggio scorso, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, hanno fatto emergeremiliardarie suiedilizi e in materia energetica. I crediti inesistenti sequestrati sono stati di 1,3mentre leaccertate sono state di 1,7di. E da quanto è emerso nel corso della cerimonia per il 249mo anniversario della fondazione del Corpo, che si è svolta nella caserma ‘Zanzur‘ di Napoli , che ospita anche il Comando regionale delle fiamme gialle, retto dal generale di divisione Giancarlo Trotta, la GdF continuerà a lavorare senza sosta su questo filone. Sul fronte del contrasto all’evasione fiscale le indagini condotte dalla ...