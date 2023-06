Frode fiscale | sequestro da oltre 47 mln a Esselunga

(Di giovedì 22 giugno 2023) MILANO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza, su delega della procura di Milano, ha eseguito un decreto dipreventivo d’urgenza nei confronti diper47,7 milioni. Il provvedimento è stato disposto nell’ambito di un’inchiesta del pm Paolo Storari, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del fenomeno della somministrazione illecita di manodopera.Gli investigatori avrebbero accertato una“caratterizzata dall’utilizzo, da parte della beneficiaria finale del meccanismo illecito, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e dalla stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di ...

Nell'inchiesta portata avanti dal pm Paolo Storari, sarebbe stata accertata "una complessa frode fiscale" col meccanismo dei "serbatoi di manodopera". Fra gli indagati l'ex direttore finanziario ...