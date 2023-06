Frode fiscale | sequestrati quasi 48 milioni a Esselunga

Maxi sequestro da quasi 48 milioni di euro a Esselunga, a seguito delle indagini della Gdf che hanno permesso di svelare una complessacaratterizzata dall'utilizzo fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e dalla stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera. ricostruendo la "...La procura di Milano ipotizza una 'somministrazione illecita di manodopera' e 'una complessa'. Per questo ha chiesto l'esecuzione di un decreto di sequestro di quasi 48 milioni di euro a Esselunga. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, in ...È stata accertata, secondo l'accusa, "una complessa" col meccanismo dei "serbatoi di manodopera". Stamani è stato eseguito "un decreto di sequestro preventivo d'urgenza" emesso dalla ...

Gli accertamenti degli inquirenti milanesi avrebbero scoperto una complessa frode fiscale caratterizzata dall'utilizzo, da parte di Esselunga, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti. Secondo le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate, sarebbe stata realizzata una complessa frode fiscale.