Frode fiscale | sequestrati 47 milioni a Esselunga Sfruttamento sistematico dei lavoratori

(Di giovedì 22 giugno 2023) AGI - La Guardia di Finanza, su delega della procura di Milano, sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti diper l'importo complessivo di 47.765.684,45 euro. Il provvedimento è stato disposto nell'ambito di un'inchiesta del pm Paolo Storari, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del fenomeno della somministrazione illecita di manodopera. Gli accertamenti degli inquirenti milanesi avrebbero scoperto una complessacaratterizzata dall'utilizzo, da parte di, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e dalla stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ...

...E DELLE FRODI SUI CREDITI D'IMPOSTA Nel settore del contrasto dell'evasione, sono ... uno dei quali tratto in arresto, per unatotale accertata pari ad 214.630. In tema di ......connotati da profili di pericolosità. I 508 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare oltre 1, 7 tonnellate di prodotti energetici e di accertare 376 kg consumati in... hanno rivelato " si legge in una nota della procura di Milano - "una complessacaratterizzata dall'utilizzo, da parte della beneficiaria finale del meccanismo illecito, di fatture per ...

Frode fiscale, sequestrati quasi 48 milioni a Esselunga - Cronaca Agenzia ANSA

La Procura della Repubblica di Milano rivela in una nota che è stata portata alla luce una complessa frode fiscale caratterizzata dall’utilizzo, da parte della beneficiaria finale del meccanismo ...Sequestrati 47,8 milioni a Esselunga L’inchiesta ha fatto emergere, secondo l’accusa, «una complessa frode fiscale caratterizzata dall’utilizzo, da parte della beneficiaria finale del meccanismo ...