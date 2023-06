Frigoriferi Samsung BeSpoke firmati Toiletpaper | sul mercato dopo la Design Week

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) –ha annunciato la disponibilità sulitaliano dei pannelli in limited edition che, il collettivo artistico fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari, ha realizzato per i. Lo scopo, spiega l'azienda coreana, è quello di trasformare l'elettrodomestico in un elemento d’arredo con funzionalità all’avanguardia. La collaborazione fraha quindi fatto il suo ingresso anche nel segmento elettrodomestici con un annuncio avvenuto proprio in occasione della2023, in cui i quattro‘Dessert Lady’, ‘Lipsticks’, ‘Magic Mirror’ e ‘Roses with Eyes’ sono stati presentati al pubblico. Oggi, quegli stessi ...