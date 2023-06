Frattesi | ora l’Inter insegue | Milan davanti Variabile impazzita ? TS

(Di giovedì 22 giugno 2023) Incredibile intreccio su Davide. In pugno alfino a qualche ora fa, adesso è ilin pole. I rossoneri stanno vendendo Sandro Tonali al Newcastle GROVIGLIO ?è l’ombelico del calciomercato italiano. Il centrocampista del Sassuolo, promesso sposo del, ora può cambiare rotta accasandosi con l’altra maglia dio: il. Il club rossonero sta per vendere Tonali al Newcastle per 70 milioni di euro, cifra che sarà reinvestita per la mezzala della Nazionale. Ao, l’AD neroverde Carnevali ha impiantato un ufficio personale per ospitare dirigenti e operatori di mercato. Ieri pullulava di personaggi: da Manna della Juventus a Beppe Riso, procuratore di Tonali e, ...

Attenzione quindi a Davide, sul quale l'Inter è in pole da tempo (intesa di massima per un ... Una fase di stand - by che può permettereal Milan di inserirsi e provare un clamoroso ...Mala prospettiva cambia. Giuseppe Riso è il procuratore sia di Tonali che di. Si è già seduto al tavolo con il Milan.sarebbe importante per i rossoneri anche per la lista ...... l'ex 'non adatto alle grandi squadre' che, uh,è adatto eccome. Sarà che è stato eletto dall'... L'incasso, tra l'altro, permetterebbe di chiudere l'operazionecol Sassuolo, mica pizza e ...

Il club nerazzurro da tempo ha trovato un accordo col Sassuolo e col centrocampista. Adesso serve una cessione per chiudere ...