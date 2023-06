Francia U21-Italia U21 giovedì 22 giugno 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici Esordio impegnativo per gli azzurri

...30 EGITTO PREMIER LEAGUE Haras El Hodood - Al Ahly 20:30 EUROPA EUROPEIGermania- Israele18:00 Norvegia- Svizzera18:00 Repubblica Ceca- Inghilterra18:00-...Guida tv di giovedì 22 giugno: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a catena 20:00 - Tg1 20:45 - Calcio EuropeiRomania Georgia 2023 1a giornata Girone D- Italia 23:00 - Porta a ...L'Italiasa interpretare diversi moduli, ha fatto il 4 - 3 - 3 (dove Gnonto è stato schierato a ... Ora serve continuità contro unache si candida a favorita per la vittoria finale.

Italia-Francia U21, Nicolato: "Europei senza Var Meglio così..." Tuttosport

Gli azzurrini sfidano la Francia Via all'Europeo Under 21 di Romania e Georgia: l'Italia di Nicolato sfida la Francia. Gli azzurrini militano nel gruppo D e sfideranno, oltre alla nazionale transalpin ...