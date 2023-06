Francia - Italia U21 | clamoroso gol non dato agli Azzurri | furia contro l' arbitro

(Di giovedì 22 giugno 2023) Durante il match traEuropei Under 21 c'è stato un episodio molto contestato per gli. Anzi, due. Il primo è quello che porta al gol del 2 - 1 dei Bleu con una gamba tesa ...

Commenta per primo2 - 1Chevalier 7 : battezza immediatamente fuori la punizione di Tonali, poi compie un autentico miracolo sul colpo di testa di Scalvini. Non può nulla sulla rete del ...Minuto 92 diUnder 21: Bellanova stacca di testa sull'ottimo cross di Parisi dalla sinistra, la palla sembra entrare e Lukeba la tira via dalla porta aiutandosi probabilmente con il braccio destro.

Francia Italia, Europei under 21: diretta 2-1, gol di Kalimuendo, Pellegri e Barcola. Rosso per Badé Corriere della Sera

La Francia si è imposta 2-1 contro l’Italia nella partita d’esordio degli Europei Under 21. A decidere sono stati i gol di Kalimuendo, Pellegri e Barcola. A far discutere sono però gli episodi ...L'Italia è stata sconfitta 2-1 nella prima partita del girone D dell’Europeo di calcio Under 21, giocata a Cluj.