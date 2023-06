Francia | governo scioglie il movimento ambientalista Les Soulèvements de la Terre

... intrapresi con il disegno di legge del, possono essere resi più sistematici". Gli esempi ... un quarto rispetto alla". In questo senso, "la leva fiscale può rappresentare uno strumento ...... maggioranza e opposizione, che saranno presenti sul palco, in un momento in cui ilsta ... Germania eche rallentano hanno un peso sulla nostra industria, vista l'integrazione delle ...' Auspichiamo che ilprenda una decisione in tempi rapidi, tenendo conto dell'importanza di ... In Germania, a KfW Capital, e in, a BPI France, realtà omologhe a CDP Venture Capital, è ...

Francia, il braccio di ferro tra ambientalisti e governo Euronews Italiano

Les Soulèvements de la Terre è un movimento composto da centinaia di comitati territoriali, collettivi, associazioni e sindacati ..."Possiamo fare una enorme differenza per il pianeta e contro la povertà", ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron in un tweet pubblicato in vista dell'apertura del 'Summit per un nuovo patto ...