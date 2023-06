FOTO – Bellanova se la ride dopo il gol non convalidato con l’Italia Under-21

Leggi su inter-news

(Di giovedì 22 giugno 2023)segna in Francia-Italia-21, ma il gol non viene clamorosamente(vedi QUI). Sconfitta che farà discutere per tanto tempo. RISATA – Raoulsi limita a commentare con una “risata” il clamoroso episodio in Francia-Italia-21 con il suo gol di testa e la palla che entra nettamente il porta, ma arbitro e guardalinee non convalidano la rete. L’esterno che in questa stagione ha giocato in prestito all’Inter si è limitato a sorre sui social. Fonte: Pagina Instagram RaoulInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...