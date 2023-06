Foti FdI contro il M5S per aver negato la diretta Tv della commemorazione per Berlusconi | “Odio ad personam Opposizione selvaggia”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tomassoprima cita il discorso diall’insediamento del governo Prodi, che dichiarava il proprio no a unae distruttiva. Una citazione in contrapposizione alla valutazione sull’di oggi: “Dividersi sullatelevisiva e negarla significa solo che sono passati tanti anni ma l‘adcontinua” E continua: “Vi è anche una differenza tra la, la riflessione e la fustigazione. Noi abbiamo soltanto chiesto oggi di poter dire quello che pensavamo politicamentevicenda umana, politica, imprenditoriale di Silvio. Si può essere avversari, si può essere anche nemici, ma quando uno vince nello sport, vince nel mondo in ...

Secca la replica del capogruppo a Montecitorio di Fratelli d'Italia Tommaso Foti: "Anziché preoccuparsi di criticare il Governo e sperare che gli obiettivi del Pnrr non siano raggiunti tifando contro l'Italia, il M5S nega la diretta televisiva della commemorazione." 'Grillo non può scherzare con il fuoco' (Tommaso Foti). 'Parole gravi, istigano all'odio e alla violenza' (Matilde Siracusano, Forza Italia). 'Sconcertanti parole' (Riccardo Molinari

